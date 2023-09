A Cagli un cortometraggio sui femminicidi

Nelle suggestive strade di Cagli si sta girando un cortometraggio intitolato "Doppia vita". Si affronta la piaga della violenza sulle donne e dei femminicidi, gettando una nuova luce su un problema di scottante attualità. Secondo quanto riportato da uno studio condotto dal Ministero dell’Interno, nei sei mesi scorsi sono stati registrati ben 129 omicidi, di cui 45 riguardano donne. Di queste, 37 sono state uccise in contesti familiari. Mentre l’anno scorso tra i 329 omicidi commessi, 125 hanno riguardato il sesso femminile (39%), di cui 103 effettuati in ambito domestico. Le riprese del cortometraggio si sono svolte a Cagli martedì 26 e mercoledì 27 settembre e hanno visto coinvolta una squadra di professionisti guidati da Giorgio Molteni, regista che si è distinto per la direzione di numerose produzioni cinematografiche e televisive di successo.

La sceneggiatura è stata affidata a Beatrice Tomagnini, che ha voluto affrontare la questione in modo innovativo e audace. Gli attori del cortometraggio sono Luce Cardinale, Mirko Frezza, Francesca Guidi, Nicholas Gallo e Monica Rogledi, i quali hanno dimostrato un forte impegno nel portare avanti questa tematica. La financial manager è la professionista Sonia Giacometti.

"Le Marche, terra laboriosa- spiega la Giacometti- si rivelano una gemma unica per il suo pregio culturale e paesaggistico senza eguali". Importante il lavoro di Francesca Guidi che ha svolto le funzioni di location manager. "Ringraziamo- dice la Guidi- il comune di Cagli, in particolare, la vice sindaca e assessore alla cultura Benilde Marini, il consigliere regionale Giacomo Rossi, un grazie per il supporto anche al Santo Stefano Riabilitazione del gruppo Kos e alle tenute Collesi di Apecchio, il Pub Squaqua2.0 e Davide dell’Hotel Pineta che ci hanno permesso di realizzare questo lavoro cinematografico girato lungo le strade del centro storico di Cagli".

La casa di produzione cinematografica è "Auromovie". La coproduzione è stata invece affidata a "Settembre Produzioni". Non è certo la prima volta che il territorio provinciale viene scelto per girare film , docufilm o o cortometraggi basati su fatti di cronaca stringente o di fantasia anche da parte di produzioni internazionali.