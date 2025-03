A Cagli viaggio nel mito ’Metropolis’ ’Il figlio del magistrato’ a Urbania

Doppio appuntamento con il teatro questa sera. Per TeatrOltre, al Teatro Comunale di Cagli (ore 21) Edison Studio propone dal vivo una nuova colonna sonora originale di Metropolis di Fritz Lang attraverso un’originale composizione che mescola e fa interagire tra loro suoni di diversa natura. Guido Saudelli, diretto da Luca Pizzurro, porta in scena al Teatro Bramante di Urbania (ore 21.15) Il figlio del magistrato, con protagonista un ragazzo di vent’anni con sogni, ambizioni, fragilità e speranze.

Unanimemente considerato il capolavoro di Fritz Lang, Metropolis è annoverato tra le opere simbolo del cinema espressionista ed è universalmente riconosciuto come modello di gran parte del cinema di fantascienza moderno, avendo ispirato pellicole quali Blade Runner e Matrix.

In questo spettacolo Edison Studio con Metropolis riprende l’antica tradizione del film muto con accompagnamento musicale dal vivo, realizzando un’originale composizione che mescola e fa interagire tra loro suoni vocalici, strumentali, meccanici, elettronici e d’ambiente, suoni creati ad hoc ma anche attinti da fonti sonore prese in prestito dalla natura e dalla storia della musica, portando sulla scena diversi, tradizionali e non, orchestrati e trasformati dal vivo con le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e con le tecniche di diffusione del suono delle colonne sonore del cinema contemporaneo.

I compositori – esecutori sono Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani, Vincenzo Core, Andrea Veneri, con il contributo vocale di Anna Clementi e di Martin Figura, Eric Moser, Marco Noia, Andreas Otto, il lavoro nasce su commissione di Milano Musica, Ravenna Festival con la collaborazione di Tempo Reale – Firenze.

E veniamo allo spettacolo di Urbania. La storia de Il figlio del magistrato si svolge a Palermo nei 57 giorni che separano la morte di Giovanni Falcone da quella di Paolo Borsellino. Come sempre, anche in questo caso, è esistita una storia parallela a quella che tutti noi abbiamo seguito attraverso gli organi di stampa. Una storia che non ha trovato spazio nelle prime pagine dei giornali o nelle aperture dei telegiornali.

