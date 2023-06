A "Calici di Parole" il libro di Raffaele Papi ’Incrocio Bruni 54’

Quarto appuntamento, oggi, con Calici di Parole, la nuova iniziativa di promozione culturale ed enogastronomica che Confcommercio Marche Nord organizza con la collaborazione all’Ais, delegazione di Pesaro, il supporto del gruppo Terziario Donna e il patrocinio del Comune di Pesaro per Pesaro Capitale della Cultura 2024. Alle 18, nella sede di Pesaro dell’associazione in strada delle Marche, 58 è in programma una presentazione del libro ‘Incrocio Bruni 54’ di Raffaele Papi. Al termine degustazione di vini della cantina Incroci Bruni, a cura di AIS Pesaro.

Intanto il libro è stato presentato nei giorni scorsi anche a Villa Caprile, in collaborazione con Accademia Agraria. Il libro rappresenta una pubblicazione necessaria, in quanto rappresenta il primo studio organico e approfondito non solo sulla natura di questo formidabile vitigno ma anche sulle aziende che lo producono, alcune delle quali insistono proprio nel nostro territorio provinciale. All’incontro hanno partecipato: gli enologi David Soverchia e Giancarlo Soverchia, alcune cantine produttrici di Incrocio Bruni 54, alunni e docenti dell’Istituto Agrario Cecchi.