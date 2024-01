A Canavaccio nuovo defibrillatore installato dalla Croce Rossa

Dopo Mazzaferro e la propria sede, tocca a Canavaccio: è lì che domani, alle 16, sarà inaugurato un altro dei defibrillatori semiautomatici che il Comitato di Croce rossa di Urbino sta spargendo per il territorio comunale, tramite un progetto patrocinato dell’Amministrazione e sostenuto da privati, istituzioni e associazioni.

Il Dae sarà posizionato nelle pertinenze dell’edificio della Bcc del Metauro (via Nazionale, 24), che ha offerto la propria sede come luogo d’installazione. Ad acquistare e donare il macchinario e la sua teca è stata invece l’azienda locale Imar. Dopo l’inaugurazione, ci si sposterà nella Sala civica Acli, dove, in collaborazione con la Pro Loco Canavaccio, è stata organizzata una lezione-dimostrazione sull’utilizzo del defibrillatore (che sarà sempre accessibile, una volta posizionato), a cui potranno partecipare tutti i cittadini, per impararne il funzionamento e sperimentarlo di persona.