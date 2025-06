A Canavaccio torna lo scivolo. E’ dedicato al piccolo Enea Ragni

Dopo anni di assenza, la parrocchia di Canavaccio torna ad avere uno scivolo per bambini nel parco della chiesa di Santa Maria assunta, grazie a una donazione della locale Pro loco in favore della comunità. Il nuovo gioco è stato inaugurato sabato 31 maggio, alla presenza dei rappresentanti della stessa parrocchia, del Comune di Urbino, della scuola, dell’associazione e di tanti bambini del posto.

"È grazie all’impegno dei volontari e al lavoro svolto negli anni – ha detto Francesco Mancini, presidente della Pro loco Canavaccio – che siamo riusciti ad acquistare uno scivolo che mancava da tempo nel parco della chiesa. Ogni attività, ogni evento organizzato, ha contribuito a rendere questo sogno realtà per il nostro paese". Ringraziamenti che sono arrivati pure da parte del parroco, don Luigi.

Tra i tanti sorrisi, c’è però anche stato un momento dedicato alla memoria, per ricordare il piccolo Enea Ragni, "volato in cielo troppo presto, pochi giorni fa". La Pro loco, stringendosi al dolore della famiglia, ha deciso di intitolare a lui il nuovo gioco, in modo che "ogni sorriso su questo scivolo sia un abbraccio che arriva fino al cielo", così come recita la targa posta sulla struttura. Per l’associazione, questo contributo è volto a "creare un punto di ritrovo e divertimento per i bambini del paese e le loro famiglie. Tale gesto ancora una volta dimostra come il gioco di squadra e la collaborazione reciproca facciano la differenza e siano la vera forza delle piccole realtà come quella di Canavaccio".

n. p.