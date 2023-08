A Candelara “In siepe odorosa“ per Musicae Amoeni Loci

Oggi alle ore 21,15 il festival di musica antica “Musicae Amoeni Loci“ continua il suo viaggio musicale nei luoghi più belli della provincia di Pesaro e Urbino. A Candelara di Pesaro nella villa Berloni, ex Villa Almerici, in strada della Ferriera, suonerà l’ensemble Aurata Fonte composto dal soprano Miho Kamiya, la clavicembalista Valeria Montanari e Perikli Pite al violoncello barocco. Il concerto “In Siepe Odorosa“ prende il suo titolo da una cantata di Giovanni Bononcini (1670-1747) proveniente da una raccolta che si trova nella Biblioteca Estense di Modena e da un manoscritto della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, e qui furono composte con tutta probabilità attorno al 1710-1712. Si tratta di una interessantissima raccolta in copia calligrafica che comprende dodici composizioni attribuite con certezza a Giovanni Bononcini, Francesco Conti, Antonio Caldara, Emanuele d’Astorgache verranno proposte durante la serata. Dopo il concerto ci sarà l’opportunità di incontrare i musicisti. Organizzazione del Coro Jubilate di Candelara.

l. d.