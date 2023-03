A Cantiano si è ristrutturata anche la farmacia

Taglio del nastro ieri mattina per la farmacia comunale tornata ad operare in maniera stabile e definitiva nei suoi locali storici in piazza Luceoli numero 25, riqualificati a seguito dell’alluvione del 15 settembre 2022. In realtà il servizio è operativo già da lunedì scorso a seguito dell’esito positivo dell’ispezione straordinaria eseguita dopo i lavori di ripristino, ma ieri, alla presenza dei vertici Aset Spa con in testa il presidente Paolo Reginelli e dell’amministrazione comunale di Cantiano rappresentata dal sindaco Alessandro Piccini e dal consigliere Gianni Rossi, si è tenuta una simbolica cerimonia di inaugurazione.

Fino a lunedì scorso la farmacia ha prestato servizio negli adiacenti locali riservati a prelievi, tamponi, analisi eccetera. "Ringraziamo il soggetto concessionario Aset Spa (il Comune di Fano e tutti i Comuni soci) per essersi interamente fatti carico del ripristino dei locali alluvionati e per aver garantito, grazie e soprattutto alla disponibilità di tutto il personale, la continuità del servizio, anche nel periodo di maggior difficoltà del paese, tramite soluzioni temporanee", ha detto nel suo intervento il sindaco Piccini.

"La farmacia è stata un riferimento vitale per Cantiano sia negli anni della pandemia che nel periodo di emergenza che ancora viviamo dopo l’evento calamitoso di settembre. La giornata di oggi (ieri, ndr) è importante e si inquadra in quel processo di ripresa delle attività che hanno pagato dazio ad acqua e fango in attesa dei primi parziali ristori già accreditati e in attesa di essere riversati sul territorio".

Ma c’è di più. "Non solo la riapertura – argomenta il sindaco –, ma anche l’implementazione di nuovi servizi nello studio medico adiacente. Stiamo stringendo il cerchio per alcune prestazioni ambulatoriali, nello specifico, ortopedia e oculistica, con specialisti che verranno a Cantiano con calendario e orari da definire".

In chiusura le parole del presidente Aset Paolo Reginelli: "Siamo molto soddisfatti per noi e per la comunità cantianese in primis per aver riportato la farmacia nei locali di sempre che ora si presenta ancor più all’avanguardia e poi per il fatto che il servizio, tranne che per pochissimi giorni, è stato sempre attivo dopo l’alluvione".

Una settimana dunque importante per Cantiano che ha visto domenica scorsa la riapertura della Barbieria di Fabio Monacchi nel nuovo locale in piazza Luceoli e in precedenza dell’ufficio di Vittoria Assicurazioni in via IV Novembre.

Amedeo Pisciolini