A Capodanno città in vetrina con il resto d’Italia

di Francesco Pierucci

Se deciderete di passare il 31 dicembre in Urbino sarà un capodanno in simultanea con altre città italiane: un veglione di San Silvestro nazionale grazie alla diretta di Radio Studio Più, organizzato dalla AssComm (l’associazione dei commercianti di Urbino) e dal Comune di Urbino in collaborazione con le contrade, ad ingresso libero.

Musica live e in radio ma anche gastronomia grazie ai furgoni dello street food.

"Abbiamo voluto accettare la sfida del capodanno. L’obiettivo è stato quello di pensare a tutti, dalle famiglie ai giovani - spiega Federica Marini in qualità di AssComm -. Chi vorrà potrà cenare a casa o nei ristoranti che sono abbastanza pieni. Molti turisti hanno chiamato noi per conoscere i menù del 31. Poi c’è un’altra possibilità, ovvero un mini street food.

Sarà sotto i portici di Corso Garibaldi con i vari track e dei tavoli. Dalle 21.30 Piazza della Repubblica vedrà l’esibizione di Blend, gruppo che suonerà live, a seguire la diretta con Radio Studio Più e saremo collegati con diverse città dove ci saranno altri dj della radio, tra queste Desenzano del Garda, Madonna di Campiglio e Pescara. Inoltre - prosegue Marini - abbiamo fatto una collaborazione con le contrade e a mezzanotte ci sarà una sorpresa per tutti i presenti con lenticchie e brindisi gratuito. Un grazie agli sponsor, alla Giunta comunale e a tutta la città".

Per l’occasione sarà sospesa l’ordinanza di stop degli spettacoli alle 2 del mattino. "Tornare a festeggiare il nuovo anno insieme è bello.

La festa non avrà limitazioni d’orario, quindi ho fatto una deroga e voglio assicurare che si proseguirà oltre le 2 - ha precisato il sindaco Maurizio Gambini -. Questa festa è un tornare alla normalità.

In città è quasi tutti esaurito con le prenotazioni e spero che il primo dell’anno gli esercenti saranno aperti così da dare una risposta accogliente a tutte le persone che sono venute da noi scegliendoci. Dentro la città, ricordo, che sono vietati i petardi".

Una festa che sta richiamando anche diversi studenti, come ha annunciato l’assessore agli eventi del Comune di Urbino, Elisabetta Foschi.

"Dopo due anni di pandemia abbiamo voluto recuperare questo momento di condivisione in piazza. Una iniziativa per tutta la città e il territorio, così come per i tanti turisti che stanno riempiendo le strutture ricettive e gli studenti. Infatti il format ricalca quello della Festa della Matricola e per questo mi hanno riferito che molti ragazzi torneranno in città. La proposta di AssComm è ben articolata e non è in contrasto con le attività cittadine e i ristoranti".

Il ritorno della Festa della Matricola alcuni mesi fa ha fatto nascere l’idea di replicare sabato sera, anche grazie all’assessorato alle politiche giovanili guidato dalla consigliera Laura Scalbi.

"Sarà un’ottima ed ulteriore pubblicità per la città di Urbino con una diretta radio, contributi video televisivi e social.

Una iniziativa che piacerà mettendo tutti d’accordo. Poi, il primo gennaio, tornano le iniziative per i bambini e le famiglie, dalle 17 in piazza della Repubblica".

Dello stesso parere anche Francesca Fedeli, assessore alla scuola: "Sono sicura che sarà un evento bellissimo da passare tutti assieme".