A Carnevale ogni rievocazione storica vale

Carnevale diventa un’occasione non solo per divertirsi, ma anche per studiare e comprendere la storia rievocandola. Il Liceo Laurana-Baldi, dando continuità a un progetto pedagogico che porta avanti da 11 anni, pure nel 2025 sarà tra i protagonisti del corteo organizzato dal Comune di Urbino: tra le maschere che sfileranno in centro sabato 1 marzo ci saranno circa 150 studenti dell’istituto. Il periodo approfondito sarà quello delle grandi rivoluzioni di fine 1700, con costumi e materiali realizzati dalle classi coinvolte.

"C’è una parte di critica storica e approfondimento e c’è una parte di laboratori, fatta negli spazi del Collegio Raffaello – spiega il professor Gaspare Minaudo, che cura il progetto insieme alle professoresse Monica Giampaoli e Milena Morganti –. Per realizzare tutto abbiamo creato un gruppo di 30 insegnanti e ha contribuito anche la dirigente Carla Campogiani. Ringraziamo poi Claudia Guidi, che l’ha preceduta, perché portare avanti il Carnevale è stata pure sua volontà, e il Comune. L’epoca dei lumi viene da un pratica politica e, se in America la conseguenza è stata la nascita di un colosso democratico ed economico, in Europa abbiamo avuto una situazione più complessa. I ragazzi devono sapere che i valori di cui siamo portatori sono costati la vita a tante persone, quindi quest’anno, oltre alle fazioni rivoluzionarie, raffigureremo quelle controrivoluzionarie".

Il primo marzo, cioè il sabato che precede il Martedì grasso, il Laurana-Baldi sarà in testa al corteo che partirà da Santa Lucia, una partecipazione che la preside Campogiani, subentrata nel settembre 2024, ha raccolto e rilanciato con piacere: "Mettersi nei panni degli altri diventa sempre più difficile, invece stare insieme, provare le reazioni del pubblico e pensare alla storia è una chiave per coltivare la nostra felicità – commenta –. Ringrazio il professor Minaudo, che ha fatto da collante tra le nostre due scuole, e le professoresse Giampaoli e Morganti. L’augurio è che questo tipo di scuola diventi sempre più normale, che porti a chiedere ai docenti ’perché non rappresentiamo quello che studiamo?’".

Soddisfazione anche dal Comune per il rinnovo della collaborazione. Massimiliano Sirotti, assessore alle Politiche educative, ha detto agli alunni che "un docente, una dirigente e insegnanti così sensibili a questi temi danno vita a momenti per voi importantissimi. Il nostro appoggio a queste iniziative ci sarà sempre".

Elisabetta Foschi, assessore alle Politiche giovanili, ritiene che il progetto "qualifichi molto la sfilata di Carnevale" e annuncia: "Accogliendo la richiesta della scuola, continueremo la serata di sabato con una festa al Collegio Raffaello". Lara Ottaviani, assessore alla Cultura, si dice "certa chi vi vedrà sfilare proverà un’emozione fortissima. Dovreste essere molto orgogliosi di aver fatto questo progetto e di portarlo in città".

Nicola Petricca