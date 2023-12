A Carpegna tengono banco feste e iniziative per la Befana

A Carpegna è tempo di festa per grandi e bambini con i "Carpegna 2023 Christmas Days" all’insegna di musica, fiabe, film natalizio, l’immancabile visita ai venti presepi allestiti lungo la "Via dei presepi" e la grande festa di Capodanno in piazza per terminare con i festeggiamenti per l’arrivo della Befana. Il calendario degli eventi natalizi è organizzato da Comune di Carpegna - assessorati alla Cultura e al Turismo e Pro Loco di Carpegna in collaborazione con le associazioni locali. Intanto c’è grande attesa per il "Concerto di Natale" in cartellone oggi alle 21.15 nella chiesa di San Nicolò: diretto dal maestro Valentino Bastianelli, il concerto verrà eseguito da Corale del Montefeltro, Coro Santa Lucia, Orchestra i Cameristi di Urbino. E a Carpegna è tutto pronto anche per i festeggiamenti di "Happy New Year", il Capodanno in piazza dei Conti in programma per la notte del 31 dicembre, dalle 22 all’1.30, animato dalla musica con djset Henri G & Cinziano e l’immancabile brindisi di mezzanotte. Il clima natalizio proseguirà quindi con il film di Natale "Che fine ha fatto Santa Clause?" che verrà proiettato il 4 gennaio dalle 17 nell’Auditorium di Carpegna.