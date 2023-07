A Cartoceto torna il mercato contadino

Torna domani pomeriggio in piazza Garibaldi a Cartoceto, il ‘Mercato contadino’. Una proposta di Comune e Pro Loco per i primi due sabati di ogni mese, partita con successo ad inizio giugno, che muovendo dalla tradizione dell’antica fiera di San Bernardino che per secoli ha animato la città dell’olio, mette in vetrina i produttori locali agroalimentari e vitivinicoli. Una quindicina gli stand che saranno presenti in piazza dalle 16,30 alle 21, ciascuno con un’eccellenza della valle del Metauro: dall’olio al miele, passando per le verdure, i salumi, i formaggi, il pane cotto nel forno a legna, il vino, le marmellate, le birre e persino i ‘maritozzi di Saltara’, un dolce tipico con una glassatura unica. Un’idea bella, capace di accendere i riflettori sul centro storico cartocetano e sugli straordinari prodotti per la tavola che nascono in questo territorio e negli altri attraversati dal principale fiume delle Marche. Con un’ulteriore caratteristica da non trascurare: l’assaggio gratuito per tutti.

Chiunque, aggirandosi tra le bancarelle dei diversi agricoltori e produttori, sarà invitato a degustare le specialità ‘in vetrina’, guidato dalla descrizione sapiente di chi dedica la propria vita per realizzare simili eccellenze; e poi, naturalmente, se vorrà potrà acquistarle. L’iniziativa andrà avanti fino all’autunno, sempre nei primi due sabati del mese.

s.fr.