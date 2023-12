A Cartoceto ’Trionfo Gourmet’. Delizie accompagnate dalle note

Dopo il successo della seconda tappa, svoltasi domenica, è già tempo di pensare al terzo e ultimo appuntamento per gli organizzatori di ‘Trionfo Gourmet’, la rassegna tra cucina e musica in svolgimento al Teatro del Trionfo di Cartoceto. Riflettori puntati, dunque, su venerdì 8 dicembre, quando nei suggestivi ambienti del teatro si terrà un pranzo a cura di due maestri della cucina: Lucio Pompili del Symposium e Mirko Cervellera del ristorante Levante di Fano. I quali uniranno le loro abilità per creare un’esperienza gastronomica indimenticabile. Alla quale si unirà l’accompagnamento musicale curato dal Seem Sax Quartet, in collaborazione con il Conservatorio Rossini, che proporrà un affascinante viaggio musicale dal mondo di Rossini al panorama contemporaneo e alle colonne sonore.

s.fr.