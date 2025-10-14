A Case Bruciate 500 euro per 90 metri: "In centro per noi i prezzi erano impossibili"

Trovare un appartamento in affitto in città è diventata oramai una corsa ad ostacoli. Crescono infatti le famiglie in difficoltà nel trovare un alloggio disponibile ed adeguato, ma ci sono anche tanti giovani che incappano in tante difficoltà appena decidono di iniziare una nuova vita.

E’ il caso di Daniela, 28 anni, pesarese, che convive da circa quattro anni in un appartamento in affitto a Case Bruciate con il suo compagno, che di anni ne ha solo uno più di lei. Lavorano entrambi da quando sono diventati maggiorenni, hanno un contratto stabile, ma per loro trovare una casa in affitto a Pesaro è diventata una impresa praticamente impossibile.

Quale è stata la vostra esperienza della ricerca di un appartamento da affittare in città?

"Noi siamo entrambi di Pesaro centro ma quando abbiamo iniziato a cercare casa nei quartieri più centrali è iniziata una odissea. Ci siamo imbattuti in prezzi molto alti per appartamenti con spazi molto piccoli. Per un bilocale ci hanno chiesto anche 700 euro al mese. Noi essendo molto giovani eravamo disposti anche ad adattarci ad appartamenti con dimensioni più contenute ma non con questi prezzi, che sono insostenibili".

Per questo avete scelto di valutare quartieri limitrofi?

"Esattamente, abbiamo guardato i quartieri un po’ più lontani e abbiamo trovato un alloggio a Case Bruciate. Oggi abbiamo un affitto molto più abbordabile, perché paghiamo 500 euro al mese, per un appartamento di 90 metri quadri. Ma stiamo continuando a cercare su Pesaro, senza successo".

Vi hanno richiesto garanzie? "Sì, ancora oggi abbiamo un garante, nonostante i nostri contratti di lavoro siano a tempo indeterminato. Anche quando cercavamo un appartamento a Pesaro ci hanno chiesto una fideiussione bancaria di 6 mesi, cosa che per due giovani di 24 anni ovviamente non è così facile".

Una situazione comune tra i tanti vostri coetanei.

"Diversi nostri amici e conoscenti sono nella stessa situazione. Prezzi degli affitti troppo alti per appartamenti piccolissimi ed alcune volte anche da risistemare, viste le condizioni. Molte persone poi preferiscono mettere le case a disposizione per gli affitti brevi, così la disponibilità per chi cerca un affitto per tutto l’anno è ancor più limitata. Vorremmo provare anche ad acquistarla una casa, ma abbiamo provato a valutare delle opzioni sempre su Pesaro e se possibile la situazione sembra ancora più complicata. I prezzi sono molto alti per due ragazzi giovani come noi".

ali.mu.