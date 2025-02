A Casinina il tempo si è fermato. Oreste filava la corda e divenne oste

EusebiCasinina, estate polverosa e appiccicosa del 1939, siamo alla viglia della guerra e il clima si fa torrido. Un bambino, mio padre, riposa scomodamente tra i copertoni squamati del gommista del paese, una culla sporca per adolescenti diventati adulti troppo presto. Aspetta la sua famiglia che non vede da tre mesi. Il padrone infatti mesi prima aveva mandato al diavolo tutti solo perché mio nonno mezzadro aveva tagliato legna fradicia di una vigna per comprare zoccoli per i figli scalzi. Così mamma, babbo e cinque figli vagano per poderi senza nulla, cercandone uno definitivo, dopo la tappa a "Ca’ Paiard", casone sulla via per Sant’Angelo in Vado. Trovato: ce n’è uno a "Ca’ Pecc", calanco di Casinina da colonizzare.Quindi mio nonno Luigi manda là due dei suoi figli: mio padre Antonio di 10 anni e suo fratello Angelo di 18 (che di lì a poco sarà spedito a morire sul Don nell’armata dell’Armir), su per la valle del Foglia a "prenda posès" del nuovo podere che sta a un tiro di schioppo dal paese. I due fratelli pascolano vacche fino ad agosto, fino a quando i genitori hanno mietuto e partono da Sant’Angelo in Vado per raggiungerli con un carico di mobili e materassi. Mio padre aspetterà i genitori per un giorno intero tra quei copertoni, a due passi dal "Cordèr", ovvero dalla bottega del cordaio che intreccia la canapa per farci corde da traino per le bestie. Il "Cordèr" è Oreste Mercatelli. La corda va lavorata ad arte perché deve reggere l’urto quotidiano dell’aratro e delle mucche da lavoro che lo tirano. Dopo la guerra, nel 1950, Oreste apre la storica osteria dove si festeggiano i primi matrimoni dell’era moderna, con la panna viaggia in doppia fila tra i tavoli a quattro piani. In sala c’è il figlio di Oreste, Franco, anch’egli "cordaro", ma soprattutto oste di un locale che ha appena compiuto i 75 anni di età. Qui l’orologio per fortuna si è fermato. Oggi i nipoti Giacomo e Lucia, alla terza generazione, portano in tavola un menù operaio con i fiocchi, nobilissimo, appetitoso, quasi raro: le tagliatelle tirate a mano con il ragù di giornata fatto dalle signore della cucina, servite a sette euro, splendide, fatte come mamma comanda. In carta anche carbonara e amatriciana, perché in osteria si fermano anche gli operai, gente che ancora lavora di braccia e ha bisogno di sapore e calorie e va al ristorante mica per perdere tempo, ma perché ha fame e cerca pure di spendere il giusto.Vi faranno anche i cappelletti in brodo o se volete gli gnocchi, tutto meravigliosamente impastato a mano, come una volta e a prezzi che si assestano sui dieci euro (sette le tagliatelle). I secondi sono dello stesso tenore: il coniglio in porchetta e il pollo arrosto con le sue patate belle unte e succulente. Ci sono etichette locali, ma c’è anche vino sfuso, e alla sera c’è anche la pizza. Qui si respira l’onestà della trattoria di paese dove si fa ancora una cucina buona e sostenibile e dove, fiutandolo, si può mangiare anche un po’ di (buon) tempo andato.