A Castelvecchio di Monte Porzio si parla di Costa d’Avorio

L’associazione Granello di Senape organizza per oggi alle ore 21 nel container del centro storico di Castelvecchio l’incontro “Viaggio solidale in Costa d’Avorio“, la condivisione di una esperienza attraverso i racconti di Luca Gemignani e Giovanna Cottomesi. Granello di Senape è un Progetto nato nei primi anni ’90. Il progetto viene gestito dall’ Ong Grain de Sénevé, riconosciuta ufficialmente in Costa d’Avorio e portato avanti da un’équipe locale in continua e stretta collaborazione con il GdS italiano. Il presidente del Gds locale è Luca Gemignani che spesso va in Costa d’Avorio. Da questi suoi viaggi nasce l’incontro di oggi.

L’ingresso è gratuito.