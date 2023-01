"A chi giovano tre Punti nascita così vicini?"

di Maria Concetta Alberelli*

"Da vari mesi, in tv e sui giornali si legge dell’utilizzo di medici iscritti a cooperative per garantire l’apertura continuativa dei Pronto Soccorso e delle Pediatrie della Provincia di Pesaro ed Urbino – e non solo-. Si è posto l’accento sulle caratteristiche “mercenarie” della attività dei medici della coop, sulla difficoltà di garantire una continuità di servizio, ed una presa in carico dei pazienti parcellare da parte degli stessi. Si è sottolineata la difficile aderenza dei professionisti a protocolli delle Unità Operative a causa della mancata partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro. Ulteriore etichetta negativa alla attività dei medici delle cooperative è apposta dall’orario espletato a causa del quale questi professionisti risultano in servizio attivo per 24 ore (nella migliore delle ipotesi) , 36 ore continuative, in barba al contratto collettivo nazionale che consiglia un servizio continuativo di massimo 12 ore con pausa di almeno 11 ore fra i turni. Recentemente il fabbisogno di medici pediatri è ulteriormente accresciuto per la riapertura del Presidio Pediatrico di Pesaro, chiuso 2 anni fa ed unificato con Fano, causa Covid".

"Ora, nella provincia sono attivi 3 punti nascita ( 1 a Fano, 1 a Pesaro, 1 ad Urbino) , corrispondenti ad altrettante Unità Operative di Pediatria. Nel 2021 sono nati negli ospedali provinciali circa 1600 bambini. Il Comitato Percorso Nascita nazionale costituito nel 2011, favorisce la chiusura dei punti nascita con un numero di nati inferiore a 1000 ogni anno (la direttiva non si applica ai punti nascita collocati in zone con caratteristiche ambientali disagiate), per le migliori garanzie di qualità, appropriatezza, sicurezza del Punto nascita stesso".

"La domanda è: a chi giova mantenere la apertura dei tre Punti Nascita Provinciali e delle tre Pediatrie (di cui 2 collocati lungo una linea retta a 12 km di distanza ?) ed utilizzare obbligatoriamente medici della cooperativa? All’utenza? Che però da sempre continua la sua migrazione verso l’ospedale di Rimini (unico punto nascita provinciale) dotato di una Patologia Neonatale. Ai pediatri ospedalieri dipendenti? in continua “arrampicata “per coprire i turni, frammentati nella attività e gestione di casi complessi su due Presidi (Pesaro-Fano), impossibilitati nel fornire ambulatori super specialistici alla popolazione pediatrica – popolazione anche in questo caso migrante fra Ancona e Rimini. Ai pediatri del territorio? Che sono alla continua ricerca di una continuità assistenziale fra ospedale e territorio difficile da trovare con medici itineranti e, durante l’assenza dei pediatri di famiglia, con assistiti migranti in autonomia verso il Pronto Soccorso Pediatrico di Rimini o di Ancona. Ai medici della Cooperativa? Il compenso economico è elevato, ma lo stress psicofisico a cui volontariamente si sottopongono può produrre effetti deleteri sulla salute. Ai politici? Stanno così facendo “il bene della popolazione? Non è ora di programmare una politica pediatrica sanitaria di lungo corso, guidata da un agito di “qualità, sicurezza ed appropriatezza” che vede nella numerosità e nel raggruppamento della casistica un elemento di crescita delle capacità di cura della equipe pediatrica-neonatologica? Senza colore politico naturalmente…"

* pediatra in pensione