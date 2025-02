A Chicago piace il grattacielo made in Urbania

Tommaso Damiani, studente delle classi quarte dell’Istituto Superiore della Rovere di Urbania è il vincitore del concorso di progettazione di un grattacielo per Chicago indetto dall’Elgin Community College di Chicago con il quale la scuola di Urbania collabora. Ovviamente si tratta di una simulazione, ma l’elaborato del giovane studente durantino ha colpito la giuria composta da insegnati del college di oltreoceano che così hanno commentato il progetto: "Dopo aver esaminato attentamente tutte le proposte di design dei grattacieli, ritengo che quella di Tommaso Damiani sia la più elegante e completa e che completerebbe e aggiornerebbe l’ampia varietà di progetti architettonici di Chicago. Ogni progetto inviatoci dalla vostra scuola è assolutamente sorprendente e ben fatto. Vi ringraziamo per aver partecipato al nostro concorso di design".

Lo studente è stato premiato con una lampada da salotto di design che richiama nella sua forma un grattacielo dal design futuristico . Il merito è tutto delle collaborazioni della scuola di Urbania con gli States, tra cui spicca questo concorso di progettazione denominato “Yes is More“ dedicato agli studenti del quarto anno del corso di Costruzione Ambiente e Territorio.

"Gli studenti – spiega il professore Alessandro Guidi, responsabile di dipartimento – dovevano progettare un grattacielo da inserire in una precisa posizione nel centro del quartiere direzionale di Chicago, metropoli simbolo per eccellenza dell’iconica struttura architettonica, creando un progetto per una torre che sia all’avanguardia e fuori dagli schemi e che porti avanti un ragionamento sulla relazione tra gli imponenti grattacieli e il mondo naturale e la comunità che li circonda, tenendo conto nel loro lavoro degli impatti sull’ambiente, dei livelli di inquinamento e dell’espansione urbana. Si tratta di quello che viene definito “compito di realtà“".

"Il corso di geometra ogni anno ha un numero di iscritti crescente – spiega la dirigente scolastica Antonella Accili – sia per l’ottima preparazione per affrontare il mondo universitario o lavorativo, sia per la molteplicità di settori e ambiti universitari e lavora affiancando tecnologie all’avanguardia come i droni, per i quali è prevista l’acquisizione del patentino di guida, il laser scanner 3D, misuratori di distanza laser e software di ultima generazione. Può preparare gli alunni sia al mondo del lavoro che all’università".

Andrea Angelini