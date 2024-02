A Colli al Metauro si parla di eutanasia con Marco Tarquinio

"Eutanasia: una condanna o una salvezza? Atto d’amore o delitto?". E’ il titolo del prossimo appuntamento del festival ‘Macchie e Inchiostri’, in programma per domenica alle 17 al teatro di Montemaggiore. Spiegano gli organizzatori: "Si entra più in profondità sul tema generale della sesta edizione della rassegna, che riguarda l’etica e i diritti. Le scelte sul fine vita sono decisioni importanti, che la persona ha il diritto di elaborare in autonomia. L’assenza di una legge che le riconosca appare un’evidente violazione del principio di autodeterminazione. Tuttavia, il suo riconoscimento implica un risvolto sociale: da un lato il coinvolgimento dello Stato e delle sue strutture sanitarie nel procurare la morte, dall’altro c’è l’interrogativo rispetto alle pressioni esterne che potrebbero agire sul malato e influenzarne la decisione".

"Per affrontare la complessità di questo incontro, che andrà inevitabilmente a toccare la sfera emozionale delle persone – aggiungono -, ci siamo rivolti ad una delle più autorevoli firme del giornalismo italiano, l’ex direttore del quotidiano Avvenire,Marco Tarquinio, molto critico riguardo al tema. A dialogare con lui sarà l’avvocata Laura Parotto, volontaria dell’associazione Luca Coscioni e del comitato promotore Liberi Subito Veneto, al centro della vicenda al consiglio regionale del Veneto. Modererà la giornalista AsmaeDachan". L’ingresso è libero. s.fr.