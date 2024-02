A colpi di genialità. Alla Rebel House c’è Francesco Motta

Pergola in occasione di Pesaro 2024 sarà co-capitale della cultura la settimana dal 18 al 25 febbraio. E tra gli appuntamenti da non perdere, venerdì 23, Rebel House, la casa culturale nel bellissimo palazzo Mattei Baldini, ospiterà dalle 21,15 un incontro speciale: parole e musica con Francesco Motta in dialogo con il Maestro Pellegrini. Il cantante e musicista Francesco Motta, conosciuto anche solo con il cognome, inizia la sua carriera nella band alternative Criminal Jokers, che fonda nel 2006, esordendo con l’album prodotto da Andrea Appino degli Zen Circus, ‘This Was Supposed to Be the Future’, uscito nel 2010. Due anni dopo esce il secondo disco, ‘Bestie’, primo lavoro cantato in italiano. Negli stessi anni Motta suona come polistrumentista per Nada, Zen Circus, Il Pan del Diavolo e Giovanni Truppi. Il 18 marzo esce il primo disco solista ‘La fine dei vent’anni’, prodotto da Riccardo Sinigallia e premiato con la Targa Tenco 2016 come miglior opera prima e con il PIMI Speciale del MEI come artista indipendente italiano dell’anno. Nel disco hanno suonato anche Cesare Petulicchio (Bud Spencer Blues Explosion), Giorgio Canali, Andrea Ruggiero, Alessandro Alosi (Il Pan del Diavolo) ed altri ancora. Con la Sugar nel 2018 pubblica i singoli ’Ed è quasi come essere felice’, accompagnato dal videoclip firmato Dandaddy, e ‘La nostra ultima canzone’ che anticipano l’uscita del suo secondo album ‘Vivere o Morire’, secondo lavoro solista, che contiene nove tracce e viene seguito da un tour estivo. L’album ha ricevuto la Targa Tenco 2018 come miglior disco dell’anno. Nel 2019, poi, partecipa al Festival di Sanremo con il brano ‘Dov’è l’Italia’ e sempre lo stesso anno esce il suo libro ‘Vivere la musica’… Ultimo lavoro un disco di inediti uscito il 27 ottobre.

Sandro Franceschetti