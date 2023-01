A confronto con Alessandra Pein per studiare l’arte di star bene

Questa sera alle ore 20,30 nella sala consigliare del comune di Piandimeleto Alessandra Pein, 38 anni, presenterà il suo appuntamento che si terrà a Piandimeleto settimanalmente nell’ambulatorio comunale. "Sono stata introdotta in tenerissima età da mia nonna, esperta in piante officinali e antroposofia secondo Steiner, nei segreti delle energie sottili di cui è costituita tutta quanta la vita – spiega la Pein –. Ho trascorso i primi sei anni della mia vita lontani dai rumori mondani immersa in un contesto di natura incontaminata con la mia migliore amica Bianca, una maremmana dolcissima. All’età di sei anni, mia mamma fonda una casa famiglia che oggi a distanza di 32 anni ha ospitato più di 100 bambini e che mi ha dato tantissima esperienza di vita oltre a farmi vivere da vicino culture, patologie e traumi vissuti di ogni genere. Con il tempo partecipo a tanti corsi sulla salute e il benessere differenti, dal risanamento intestinale, agli olii essenziali, alla riflessologia, le tecniche autogene mentali, la scienza del respiro, il Dao Yoga etc. appassionandomi sempre di più degli aspetti che determinano il nostro “stare bene“. Così crescendo a un certo punto della mia vita, decido di seguire le orme di mio papà, pranoterapeuta con 50 anni di esperienza, conseguendo gli studi con A.MI University Milano, una scuola accreditata con albo professionale di diritto privato. Oggi mi trovo pendolare tra la provincia di Pesaro-Urbino nelle Marche e Monaco di Baviera in Germania con trattamenti individuali, oltre ad organizzare conferenze, workshop e ritiri tra cui uno ad aprile a Formentera".

am. pi.