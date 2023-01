"A disposizione di Sgarbi per la battaglia del Lisippo"

"Ho letto con soddisfazione le dichiarazioni del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, di volersi occupare direttamente del dossier Atleta di Fano e della sua restituzione all’Italia, anche attraverso forme di collaborazione con il Getty Museum". Lo afferma il sindaco Massimo Seri dopo le dichiarazioni rilasciate ieri al nostro giornale dal sottosegretario sul suo impegno "a dialogare con il Getty Museum e ad avviare un’operazione diplomatica". "E’ fondamentale – fa presente Seri – che lo Stato e il Ministero della Cultura sviluppi la sua decisa azione a tutti i livelli per un obiettivo di giustizia così importante nel campo del nostro patrimonio culturale. L’Atleta di Lisippo, qualunque ne sia stata l’origine, ha con Fano un legame speciale e molto vivo anche nel sentimento dei cittadini. Come città di Fano diamo atto Sgarbi dell’impegno assunto e diciamo che ci mettiamo a disposizione per un confrontarci con lui su una strategia condivisa e vincente. Noi abbiamo delle idee e siamo pronti ad illustrarle al sottosegretario".

La statua del Lisippo è esposta dal 1977 al Getty Museum di Malibù, in California. L’azione legale promossa per ottenere la restituzione dell’opera, pescata al largo di Fano nel 1964, si è conclusa nel 2018 con la sentenza della Cassazione, che ha riconosciuto il Lisippo parte del patrimonio italiano. Contro quella sentenza il museo californiano ha presentato ricorso alla Corte Europea, il cui iter è ancora in corso. In attesa del giudizio rimane in sospeso anche la rogatoria internazionale avviata dall’Italia per l’applicazione negli Stati Uniti della sentenza della Cassazione.