"A Fano 30 milioni di danni Il Comune ha già fatto il suo"

Il Comune aveva quantificato in 30 milioni di euro i danni al patrimonio pubblico e privato provocati dal terremoto del 9 novembre (magnitudo 5.5), il governo ha stanziato 4,8 milioni euro da dividere con Pesaro e Ancona. "Ancora la Regione – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – non ci ha comunicato come sarà suddivisa la somma e quale cifra sarà assegnata a Fano". Aggiunge Brunori: "Per gli interventi di somma urgenza nelle scuole, in municipio e in alcuni monumenti cittadini, il Comune ha già stanziato 150mila euro: sono serviti ad eliminare le situazioni di pericolo". "Speriamo – prosegue Brunori – che in aggiunta ai 4,8 milioni di euro arrivino altre risorse".

Fondi necessari per fare gli interventi di restauro dei monumenti cittadini che sono cosa ben diverse dagli immediati interventi d’urgenza. Nei giorni successivi al terremo, il Comune ha affidato alla società Archliving l’incarico di verificare l’entità dei danni provocati dal terremoto. In particolare sono state passate al setaccio scuole dell’infanzia, materne e medie, cimiteri (urbano, Sant’Andrea in Villis e Carignano), San Francesco, dove c’è stato il distacco degli stucchi, e la Rocca Malatestiana. Proprio alla Rocca, in un sopralluogo dell’assessore Brunori con la Soprintendenza, era stata accertata la presenza di due fessurazioni sulla parete esterna della Rocchetta, una delle quali più profonda e oggetto di maggiore attenzione. Distacchi di stucchi sono stati accertati alla San Francesco, la chiesa rimasta priva di tetto a seguito del terremoto del 1930. Per non parlare della chiesa Sant’Anastasio di Roncosambaccio, risalente al 1600, in cui crollò parte del soffitto con tutti i suoi preziosi lampadari di Murano. Chiesa che però è della Curia.

Ovviamente per gli interventi d’urgenza la precedenza è stata data alle scuole, in particolare si è intervenuti subito alla Luigi Rossi, così come si è provveduto nei giorni successivi alle scosse alla rimozione della campana della Padalino crollata sul tetto senza provocare danni. Il Comune, nei giorni successivi al sisma, dopo i sopralluoghi dei vigili del fuoco, aveva emesso una decina di ordinanze di parziale inagibilità o di interdizione di edifici privati.