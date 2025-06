A Fano anche oggi auto da sogno

Un tuffo nella storia dell’automobilismo e un omaggio a una delle realtà più longeve e amate dagli appassionati di motori: si chiude oggi al Fanocenter la mostra celebrativa per i 65 anni del Motor Club “Lucio Ricci“, appuntamento clou di una settimana all’insegna delle auto d’epoca, culminata con il grande autoraduno in programma questa mattina con partenza dal parcheggio Papillon e si snoderà tra le colline fanesi. Sette le Fiat storiche esposte all’interno della galleria, tutte perfettamente conservate e appartenenti ai soci del club. Un viaggio visivo e culturale lungo cinquant’anni, dagli anni Venti fino agli anni Settanta, scandito da carrozzerie d’altri tempi, finiture impeccabili e schede tecniche che raccontano molto più di semplici dati: svelano storie, passioni e un’eredità tutta italiana nel design e nella meccanica.

Accanto alle auto, due pannelli raccontano la storia dell’associazione, nata nel 1959 e legata al nome del pilota fanese Lucio Ricci e alla mitica “Pista del Mare“, il circuito che negli anni ’70 e ’80 portò a Fano i campionati mondiali di kart, con tanto di diretta in Eurovisione. Un tuffo nella storia e un modo per celebrare la memoria motoristica della città, unita alla passione senza tempo per i motori d’altri tempi.