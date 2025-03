A Fano c’è il Palazzo Malatestiano. I tesori chiesa e cripta a Serra

Le Giornate Fai di Primavera 2025 coinvolgeranno dieci città della nostra provincia. Ecco tutti i luoghi di cultura che apriranno per l’occasione, con i giorni ed orari di apertura.

PESARO Museo Archeologico Oliveriano - sabato e domenica, ore 10/18 (visite guidate ogni 30 minuti). Capanne Picene (via delle Galigarie angolo via Mazza) - sabato e domenica, ore 10/18. Centro di documentazione archeologica di Novilara (via delle Scuole 18)- sabato e domenica, ore 10/18. Sentiero Santa Croce (strada provinciale per Novilara) - sabato e domenica, ore 10 e 11,30 al mattino; 14,30 e 16 al pomeriggio (su prenotazione entro giovedì 20) Liceo Scientifico Marconi- Collezione d’Arte contemporanea - domenica ore 10/18. Liceo Artistico Mengaroni-Musei ceramiche artistiche, metalli artistici e tessitura artistica - sabato ore 11/18 e domenica ore 10/18. Itet Bramante Genga – Museo di Grafica Dolcini e Museo degli Strumenti Topografici - domenica ore 10/18.

URBINO Palazzo Corboli Acquilini (Riservato iscritti Fai) - sabato ore 15/18 e domenica ore 10/13 e 15/18. Orto Botanico - sabato ore 15/18 e domenica ore 10/13 e 15/18 Campus Scientifico Enrico Mattei (ex Sogesta)- sabato ore 15/18 e domenica ore 10/13 e 15/18. Museo dei Gessi, presso Palazzo Albani - sabato 22 ore 18,30/22,30

FANO Palazzo Malatestiano - sabato e domenica, ore 10/12 e 15/18. Pinacoteca di San Domenico - sabato e domenica, ore 10/12 e 15/18.

CAGLI Santuario di Santa Maria delle Stelle - sabato 22 e domenica 23, ore 9,30/12,30 e 14,30/18

PIOBBICO La Via delle Macine del Guado fino a Santa Maria in Val D’abisso - sabato ore 10/12:30 e domenica ore 10/13 e 15/18

FOSSOMBRONE Mulino Bonci - sabato e domenica, ore 9/12,30 e 15/17,30 Filanda Chiavarelli-Moci (Palazzo Staurenghi) - sabato e domenica, ore 9/12,30 e 15/17,30

PERGOLA Chiesa di San Biagio in Santa Maria del Ponte - sabato e domenica, ore 10/12,30 e 14,30/17,30

SERRA SANT’ABBONDIO Chiesa e Cripta di San Biagio - sabato, ore 14,30/17,30 e domenica ore 10/12.00 e 14,30/17,30. Chiesuola della Canale - sabato, ore 14,30/17,30 e domenica ore 10/12.00 e 14,30/17,30

LAMOLI Abbazia di San Michele Arcangelo - sabato, ore 15 e ore 16,30

CANAVACCIO Pieve di Santo Stefano di Gaifa -sabato e domenica, ore 9,30/11,30 e 14,30/16,30