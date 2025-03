A Fano chiusura top e successo per il Veglione

Il Carnevale di Fano 2025 ha chiuso in grande stile, con un ultimo weekend da record che ha riportato la città ai fasti delle sue tradizioni più amate. Il sipario si è alzato sabato sera sul veglione in maschera al Teatro della Fortuna e si è concluso domenica pomeriggio con l’ultima sfilata da record e la proclamazione del carro vincitore: “Piano B” di Valeria Guerra.

Dopo 14 anni di assenza, il Gran Galà “Notte da Cinema, il Carnevale delle Stelle“ ha regalato una serata di pura magìa ai circa 550 ospiti, accolti tra i palchetti e la platea vestita a festa. Atmosfera raffinata, maschere scintillanti, una cena d’eccellenza curata dal ristorante Il Giardino di San Lorenzo in Campo, spettacoli e ospiti d’eccezione hanno catturato il pubblico: Antonio Mezzancella con il suo talento camaleontico, giovani acrobate che hanno lasciato tutti senza fiato e una selezione musicale capace di trasformare il teatro in una vera sala da ballo. A premiare le migliori maschere della serata sono stati il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore Alberto Santorelli, con riconoscimenti per costumi, interpretazione e originalità.

Tra i presenti, tanti volti noti della città tra cui il primario di ginecologia Cicoli, l’ex comandante dei carabinieri Alfonso Falcucci, il conte Lupo Bracci e il prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco. Dopo la serata danzante, è iniziata l’attesa per il gran finale del Carnevale, che domenica ha attirato in viale Gramsci 15mila persone, sold out per l’ultima sfilata. Le Winx, attesissime ospiti, hanno incantato i più piccoli, mentre le ballerine del Carnevale cubano hanno portato un’energia travolgente ai più grandi. Il getto dei dolciumi ha scatenato la solita caccia alle prelibatezze, con qualche bernoccolo ma nessun ferimento, nel senso stretto del termine. Tre invece i bimbi dispersi recuperati dall’unità Cri preposta e riconsegnati ai genitori. Nel bel mezzo della festa è arrivato a sorpresa il presidente della Regione Francesco Acquaroli, che ha voluto constatare di persona come vengono investiti i fondi regionali. Il verdetto è stato positivo: il Carnevale di Fano si conferma una delle manifestazioni più importanti per il turismo marchigiano, capace di animare la città anche in bassa stagione.