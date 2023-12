A Fano, i Passeggi si trasformeranno in parco delle Meraviglie

Un progetto da 500mila euro per trasformare il Parco delle dei Passeggi nel Parco delle Meraviglie. Sedute a forma di foglia, con 4 ingressi (via Roma, via Palazzi, via Canale Albani e via IV Novembre) e quattro zone tematiche: l’area teatro, quella studio-pic-nic, l’area verde e dei giochi sonori. Le idee ispiratrici sono del Consiglio delle Bambine e dei Bambini, che hanno fatto sopralluoghi e prodotto un plastico, e rese concrete dagli architetti Beatrice Farneti e Luca Fornaroli. "Il parco dovrà essere accessibile in ogni sua parte e, con il coinvolgimento delle associazioni, dovrà avere una sua programmazione di iniziative" ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori che vorrebbe partire con i lavori dal prossimo anno. "L’intenzione – aggiunge Brunori – è quella di modificare gli ingressi che diventeranno 4, creando degli spazi salvagente, per mettere in sicurezza tutti coloro che frequentano il parco. Ogni accesso sarà contraddistinto da animali colorati (come pappagalli e conigli) creati dai maestri carristi". Il Parco dei Passeggi nella sua nuova dimensione di Parco delle Meraviglie sarà chiuso nelle ore notturne. Inoltre per raccogliere le risorse necessarie alla sua realizzazione (500mila euro) sarà promosso un crowfunding tra gli imprenditori (alcuni hanno già dato la loro disponibilità) e i cittadini. "Coinvolgeremo – assicura Brunori – anche la Regione per la quale la Città delle Bambine e dei Bambini rappresenta un modello per il resto delle Marche". Prima di passare dal progetto preliminare al quello esecutivo saranno previsti nuovi incontri nelle scuole elementari per un ulteriore confronto con i più piccoli, tra gli imprenditori e nei quartieri. "Il coinvolgimento dei bambini – conclude l’assessore Brunori – ha avuto un doppio valore: da un lato rafforzare il loro senso di appartenenza alla città e dall’altro educare al rispetto dei beni pubblici".

an. mar.