A Fano il cinema vivente Sul palco Gianni Amelio

C’è chi, nelle prime due serate dell’evento, è arrivato in piazza XX Settembre fin dalle 20 per accaparrarsi il posto alle proiezioni di CineFortunae in programma alle 21.15. Sono state infatti un successo di pubblico le proiezioni del "Postino" nei 70 anni della nascita di Massimo Troisi e "Una vita difficile" per i 20 anni dalla morte di Alberto Sordi, con le 600 sedute predisposte dagli organizzatori, riempite in un batter di ciglia.

Solo il maltempo di ieri ha bloccato per un giorno la programmazione, che riprende oggi, con l’atteso conferimento a Gianni Amelio della prima edizione del Premio CineFortunae. Mentre la proiezione di "Casablanca" verrà recuperata domani, alla stessa ora. "Per il suo sguardo, lucido e mai banale sul mondo contemporaneo e le sue contraddizioni, per la sua capacità di raccontare l’incontro tra generazioni e l’urgenza dell’inclusività, per essere, grazie al suo talento e alla forza del suo cinema, un punto di riferimento, anche per i più giovani, del cinema italiano contemporaneo".

Questa la motivazione con cui stasera alle 21.15 (in caso di maltempo ci si trasferisce al cinema Masetti), sarà premiato Gianni Amelio, uno dei registi più importanti e rappresentativi del cinema italiano dell’ultimo secolo, prima della proiezione del suo capolavoro del 1992 "Il ladro di Bambini". "Amelio inizia il suo percorso d’autore nel momento in cui il cinema italiano cominciava a guardare altrove - spiega il direttore artistico Luca Caprara - , un momento difficile per la settima arte in patria, ma anche molto proficuo per quanti erano dotati di uno sguardo nuovo e profondo sulla realtà. Nascono così i suoi personaggi concreti che, parlano la lingua della gente comune, che si muovono in una situazione sociale riconoscibile e dei quali la macchina da presa può spiare l’identità disastrata".

Ma CineFortunae non termina qui: prosegue con due appuntamenti, domenica alle 5.30 il concerto all’alba ai Bagni Cafè Arzilla che vedrà un omaggio a Burt Bacharach e alle sue canzoni per il cinema, e a Ryuchi Sakamoto e le sue colonne sonore, in collaborazione con Orchestra Sinfonica Rossini. E venerdì 11 alle 21.15 al Cala Bianca la proiezione di "Santa Maradona" di Marco Ponti (2001, 96’) con Accorsi, De Rienzo e Caprioli.

Tiziana Petrelli