A Fano il ritorno del grande jazz Oltre quaranta concerti in nove giorni

Fano Jazz by the Sea scalda i motori e affina un calendario che comprende 9 giorni di festival, 45 concerti, 200 musicisti provenienti da tutto il mondo. La Rocca Malatestiana aprirà le porte sabato 22 luglio al brillante trombonista Gianluca Petrella e i suoi Cosmic Renaissance. La sera dopo toccherà a Lakecia Benjamin. Lunedì 24 luglio, il Festival darà poi spazio alle più audaci alchimie sonore provenienti dal Nord Europa dei Rymden. Nelle serate successive del 25 e 26 luglio, la 31esima edizione varcherà ancora idealmente l’Oceano Atlantico per ospitare i gruppi del trombettista Theo Crocker e del grande bassista Stanley Clarke. Altro gradito ritorno a stelle e strisce sarà, giovedì 27, quello del sassofonista Donny McCaslin. Accanto al musicista di origine californiana ci saranno altri due solisti scelti da Bowie per il suo testamento artistico, il tastierista Jason Lindner e il bassista Tim Lefebvre, oltre al batterista Nate Wood. Una novità sarà invece, venerdì 28, il trio del pianista scozzese Fergus McCreadie. E primizia assoluta per il festival sarà anche, sabato 29, Fela Kuti: l’incredibile vitalità e la straripante energia del padre dell’Afrobaeat rivivrà grazie a Seun Anikulapo Kuti. Nello Young Stage il 22 luglio via con il quintetto di Antonio Ottaviano, vincitore del Premio Massimo Urbani. Ed ancora il trio del poliedrico batterista Marco Frattini, col rodato gruppo Sudoku Killer della bassista romana Caterina Palazzi, con il quartetto della pianista e vocalist Federica Lorusso. Ed ancora i progetti di due bassisti, Jacopo Ferrazza e Michelangelo Scandroglio, e il quintetto del sassofonista e flautista Marco Postacchini. Chiude il 29, l’Orchestra Mosaico.

Claudio Salvi