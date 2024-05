A Fermignano giovani in vetrina Torna a Fermignano il torneo regionale "La Vetrina del Giovane Calciatore" per Juniores, alla sua decima edizione. Organizzato dall'A.s.d. US Fermignanese 1923, autorizzato dalla Figc e con la partecipazione di 12 società. Si svolgerà nei weekend dal 3 al 19 maggio al campo di via A. Costa, con gironi, eliminazioni dirette e finali.