A Fermignano grazie all’arte ora c’è il mare

Domani alle 18,30 in piazza Garibaldi a Fermignano, sarà presentata l’installazione artistica collettiva “A Fermignano c’è il mare“, ideata da Giovanni Gaggia con la curatela di Pietro Gaglianò. L’iniziativa nasce all’interno del progetto “La storia siamo noi“, promosso dal Comune di Fermignano e dall’Istituto Comprensivo Donato Bramante, che ha coinvolto 250 studenti in un percorso di cittadinanza attiva e memoria collettiva.

L’opera, realizzata con tessuto jeans riciclato donato dall’azienda Ideal Blue Denim Evolution del Gruppo Florence, è il risultato di attività educative che hanno visto protagonisti alunni di varie età e i loro insegnanti, in un dialogo creativo sul significato della memoria condivisa. L’installazione sarà prima esposta in piazza Garibaldi a Fermignano e poi trasferita in modo permanente nell’agorà della scuola primaria. Parallelamente il paese sarà attraversato da un "monumento diffuso" costituito da QRcode sonori con le voci dei bambini, installati in diversi luoghi pubblici. Il progetto coniuga arte, educazione e sostenibilità, trasformando scarti dell’industria della moda in simboli di bellezza e riflessione. Un mare immaginario, ma reale nel suo messaggio inclusivo, ecologico e collettivo.

"Abbiamo creduto fin da subito in questo progetto – dichiara Monica Scaramucci, assessore agli eventi del comune di Fermignano – perché mette al centro la cittadinanza attiva, l’intercultura, il valore della memoria e dell’educazione come strumenti di coesione sociale. Grazie all’artista Giovanni Gaggia e al curatore Pietro Gaglianò, gli insegnanti, gli studenti, le famiglie e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto. Fermignano oggi è più di un luogo: è un’idea di futuro, fatta di ascolto, creatività e partecipazione".

Valentina Damiani