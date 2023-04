A Fermignano inizia "E’ stagione", rassegna di spettacoli e teatro

E’ iniziata la nona edizione della rassegna "E’ stagione" a cura dell’associazione di Luoghi Comuni di Fermignano. Il fulcro di questi appuntamenti in programma fino al 23 aprile sono workshop, incontri e spettacoli con le protagoniste e i protagonisti del teatro contemporaneo. Ieri sera primo appuntamento con la presentazione di "Nonostante", diari dalle terre di conflitto in Medio Oriente, di Annet Henneman alla Sala del Manisclaco di Urbino. Invece proseguono fino a giovedì i momenti dedicati al Teatro Reportage dedicati agli studenti di UniUrb.

Venerdì alle 21, al Museo dell’Architettura di Fermignano, lo spettacolo "No Hope With Hope", voci da Palestina, Iraq, Jurdistan, Ucraina di e con Annet Henneman. Per informazioni [email protected] - 3408962837.