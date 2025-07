A Fermignano la prima pietra del nuovo oratorio per ragazzi

La posa della prima pietra segna l’inizio del futuro Oratorio che sta per nascere a Fermignano, un nuovo spazio di incontro, crescita e condivisione, che sorgerà accanto alla chiesa di Santa Maria Maddalena, all’ingresso del paese.Un progetto ambizioso che punta a riqualificare un’area centrale per la vita sociale della comunità. I lavori, iniziati ad aprile con la demolizione dell’ex scuola professionale, proseguiranno nei prossimi mesi. L’intervento è finanziato con i fondi dell’8 per mille della Chiesa Cattolica, cofinanziato dall’Arcidiocesi di Urbino–Urbania–Sant’Angelo in Vado e dalla Parrocchia di Fermignano. Alla cerimonia erano presenti l’Arcivescovo Mons. Sandro Salvucci, i parroci di Fermignano Mons. Davide Tonti e don Oscar Malungu Indiang, insieme alle autorità civili, tra cui l’assessora alla persona del comune di Fermignano, Monica Scaramucci e il consigliere regionale Giorgio Cancellieri.

"Ringrazio particolarmente i parroci di Fermignano, da Don Giuseppe Tabarini a Don Davide e il vescovo Mons. Sandro Salvucci, nonché tutta l’Arcidiocesi" - dichiara l’assessora Scaramucci - "è stata una giornata utile per riflettere su quanto sia importante avere dei luoghi che permettano alle persone, bambine e bambini, famiglie di incontrarsi, fare comunità. Fermignano può essere da esempio per tanti grazie al lavoro e alla passione delle tante associazioni che operano nel sociale. Ieri è stata un’occasione anche per riflettere su quanto luoghi di questo tipo siano fondamentali per l’attuazione delle politiche sociali nelle nostre comunità". Il nuovo Oratorio nasce dalla collaborazione tra istituzioni religiose, enti locali e realtà associative del territorio. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per i più giovani, un luogo sicuro dove coltivare relazioni, sviluppare progetti educativi e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Valentina Damiani