A Fermignano parte il progetto ‘Famiglia’: incontri, laboratori e supporto per le famiglie

Un luogo e uno spazio di incontro e confronto, aperto a tutta la comunità, per permettere ai fermignanesi e alle famiglie di riscoprire una dimensione sociale fatta di vicinanza, solidarietà, attenzione per il prossimo, anche attraverso dei laboratori. Domenica è partito il progetto "Famiglia Fermignano", collaborazione tra Comune, società cooperativa sociale ‘Il Gesto’ e associazione ‘Nasce una mamma’, di Vallefoglia. Esso si propone come punto di riferimento per la diffusione dei valori di condivisione e solidarietà, promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie e mettendo in rete strutture e servizi che possano offrire supporto e socialità. "Questo progetto è un importante punto di partenza – commenta Monica Scaramucci, assessore ai Servizi e alla Persona –. Il nostro obiettivo è fornire a genitori, e non solo, supporto, momenti di aggregazione, di ascolto e di condivisione, affinché ciascuno si senta protagonista e nessuno sia lasciato solo. Sentirsi parte attiva di una comunità passa anche attraverso momenti come questi". Sede del nuovo spazio comunitario è la Sala P. T. di via Carducci (Palazzo della Biblioteca) e le attività partiranno già questo mese con quattro incontri: "I capricci dei bambini. Sono davvero capricci?" (10 ottobre alle 16.30), "Contatto e primi giorni: vizio o pregiudizio?" (17 ottobre alle 10), "Tutti a tavola! Abitudini e menù in famiglia, rispettando le esigenze di tutti" (24 ottobre alle 16.30), "Cicatrici della nascita: prendersi cura della pelle e del cuore dopo il parto" (31 ottobre alle 10).