A Fermignano si accende il Natale. Tradizione, beneficenza e laboratori

Oltre 60 eventi costelleranno il ‘Natale da vivere’ di Fermignano, che partirà stasera, ma si accenderà, insieme all’albero di piazza Garibaldi, domenica alle 17.30, in un crescendo di iniziative fino all’Epifania. Ad aprire il cartellone di appuntamenti organizzato da Comune e Pro Loco sarà, oggi alle 20, la Cena del volontario, nel salone parrocchiale di via Castellaccia.

"Vogliamo far vivere luoghi e persone – spiega l’assessore agli Eventi, Monica Scaramucci –, rendere ancor più affascinanti gli angoli del nostro paese allietando questi giorni con animazione, musica e intrattenimento. Ringraziamo tutte le associazioni che hanno contribuito. Per l’accensione dell’albero abbiamo in serbo uno spettacolo che saprà emozionarci, l’intrattenimento musicale del Concerto cittadino, la fiaccolata dei babbi natale in bici e i mercatini". Non mancano i richiami alla tradizione: lunedì 9, nel Museo dell’Architettura, ci sarà il falò della Madonna di Loreto. Sabato 14, giornata di laboratori, l’attenzione sarà su ‘BOOM’ con la gara che, alle 17.30, nella galleria Bramante eleggerà il migliore panettone, prima dell’aperitivo in piazza delle 19. Il 15, dalle 15.30, i bambini si metteranno ai fornelli con laboratori di biscotti e cucina, mentre alle 16 arriverà il Grinch, fino ai saluti finali danzanti di Indipendance. Venerdì 20, alle 18, si parte con l’inaugurazione della mostra dei lavori realizzati per la call ‘Comunicare con il packaging - 3a edizione 2024’ rivolta alla scuola media Bramante di Fermignano e al Liceo artistico di Urbino per la progettazione di un packaging illustrato del concorso BOOM, nella Galleria Bramante. Sabato 21 altra giornata di laboratorio, con animazione e giochi sotto all’albero dalle 15.30, mentre domenica 22 ci sarà ‘Il villaggio nascosto dei non-so-chi’, spettacolo itinerante-interattivo a cura di ET Eventi e Teatro. Martedì 24 sarà il gran giorno: arriva Babbo Natale, con uno spettacolo acrobatico sulla Torre alle 17.30. Si ripartirà a Santo Stefano con il tombolone dell’Anffas e il concerto del Coro polifonico Giovannini nel duomo. A Capodanno, dalle 23, brindisi sotto all’albero in piazza. Gran finale il 6 gennaio con i giochi in piazza della Befana e del Grinch.

n. p.