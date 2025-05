A Fermignano ’Stacciaminaccia’ festival di letteratura per l’infanzia che coinvolge adulti e bambini

Dal 23 al 25 maggio a Fermignano si terrà l’ottava edizione di Stacciaminaccia, festival di letteratura per l’infanzia organizzato dal Comune di Fermignano in collaborazione con Unione Montana Alta Valle del Metauro e Cooperativa Sociale Il Gesto, sotto la direzione artistica di Alice Toccacieli. Quest’anno sono previste anche due anteprime, il 20 e il 21, riservate alle scuole. "Per Fermignano è più di un festival, ma è un’azione educativa a tutto tondo, preceduta da momenti di formazione per educatori e docenti in collaborazione con il sistema bibliotecario dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro - spiegano l’assessore alle politiche educative e agli eventi Monica Scaramucci e l’assessore alla Cultura Ubaldo Ragnoni - E’ un’esperienza educativa diffusa, in cui l’intero paese si mette a misura di bambino, lasciandosi trasformare dal loro sguardo curioso e creativo".

Il programma offre tanti spunti e tipi di sconfinamenti a partire dall’apertura con Giovanni Colaneri che venerdì andrà prima nelle scuole con "Lilou" un libro senza parole, poi inaugurerà la sua mostra alle 18, nella sala Bramante. Poi spazio ai laboratori per bambini sabato e domenica fino allo spettacolo teatrale di domenica alle 18 e alle 20.30 la presentazione del nuovo romanzo di Alessio Torino "Palio delle rane". Quest’anno il festival accoglie il coordinamento di Roberta Sideri, educatrice e pedagogista: "Il laboratorio di sabato affronta temi importanti come l’uscire dalla propria zona di confort per esplorare ciò che c’è intorno, mentre il laboratorio di domenica è frutto della grande partecipazione delle insegnanti ed educatrici, che sono riuscite a creare una continuità pedagogica ed educativa dal nido fino alla primaria. È importante sottolineare come sconfinare può essere inteso anche nel senso di accogliere, in questa edizione, anche le scuole fuori dal territorio di Fermignano, che si uniscono e ampliano questo progetto".

Stacciaminaccia non è solo un’iniziativa dedicata alla letteratura per l’infanzia, ma un laboratorio di relazioni, scambi e crescita, un progetto culturale che unisce libri, esperienze, dialogo e formazione, coinvolgendo educatori, famiglie, insegnanti e bambini.

Valentina Damiani