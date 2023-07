A Fossombrone al via l’intervento per realizzare il murales sul Giro

Alla "curva di Wilson" con il montaggio dell’impalcatura l’altro ieri è cominciato il lavoro per la realizzazione definitiva di un "murales" dedicato al Giro. Lo annuncia il vice sindaco Chiarabilli: "Nei prossimi giorni l’artista forsempronese Andrea La Rocca inizierà la realizzazione del murales presso il palazzo di proprietà comunale sito in piazzale Giansanti, ovvero alla "Curva di Wilson"". Il vice di Massimo Berloni puntualizza come nel caso di questo "murales" celebrativo si tratti di "un impegno preso pubblicamente dall’amministrazione Berloni e che verrà portato avanti e mantenuto".

L’affermazione si capisce meglio alla luce delle polemiche che ci sono state nei giorni scorsi per lo stato non proprio esaltante del cosiddetto "pre-murale" di carta che era stato allestito "per vedere l’effetto che fa".

Dato che non c’erano i tempi tecnici per un murale "vero", definitivo, si era infatti deciso di farlo con la carta (salvo poi sostituirlo in via permanente). Il problema è che la carta, com’è ovvio, stava venendo giù, causa sole e pioggia. Oggettivamente, non era un bello spettacolo, come non aveva mancato di sottolineare la minoranza 5Stelle in consiglio. Come s’è detto, proprio l’altro ieri è stata montata l’impalcatura che servirà per trasferire su quella ampia parete uno degli schizzi che Anselmo Bucci dedicò a suo tempo al Giro d’Italia. Ne deriva che il murale sarà al tempo stesso un omaggio sia alla corsa rosa che ad Anselmo Bucci. Non solo murales. Poiché il murale celebrativo sarà dipinto sul fianco di un immobile del Comune, Chiarabilli ne approfitta per sottolineare come la nuova giunta nell’arco di un anno abbia "dato in locazione tutti gli appartamenti disponibili (10 non erano neppure utilizzati al momento dell’insediamento del nuovo esecutivo) e stipulato quasi tutti i contratti di affitto, visto che in molti casi vi erano determine di assegnazione di anni precedenti ma senza il relativo titolo registrato. Chiaramente per poter procedere il Comune ha dovuto investire consistenti risorse per rendere molti immobili di proprietà presentabili e a norma dal punto di vista dell’impiantistica e per il raggiungimento della certificazione prevista per legge". Tornando al murale, Andrea La Rocca spiega che "il Comune ha lasciato la massima libertà nell’interpretare il tema. Alla fine ho deciso di partire da uno degli schizzi di Bucci reinterpretandolo in una chiave mia personale".

a. bia.