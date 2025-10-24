A Fossombrone il grande ritorno di Casolla. La scorsa stagione fu capocannoniere del girone

A Fossombrone c’è il ritorno di Francesco Casolla (foto) classe 1992. L’attaccante dopo essersi trasferito in estate alla Sammaurese (segnando 3 reti) ha risposato positivamente alla causa del club del presidente Nardini. Il giocatore nella passata stagione è stato il capocannoniere del girone con 15 reti realizzate in 31 partite, da ieri a disposizione di mister Giuliodori. Rimanendo a Fossombrone il giocatore Luca Procacci (classe 1995) sembra che piace al Matelica (Eccellenza). La K Sport Montecchio Gallo sta guardandosi intorno per l’ingaggio di un paio di giocatori. La Pergolese ha ingaggiato l’attaccante Simone Russo (classe 2001) in uscita dal K-Sport Montecchio Gallo con cui aveva iniziato l’anno in Eccellenza.

Nella scorsa stagione il giocatore aveva vinto invece la Promozione con la Jesina. Il Vismara Calcio ha rinforzato la propria difesa con l’ingaggio del giocatore di fascia Baruffi Kevin, classe 2003, proveniente dalla K. Sport Montecchio. Giocatore giovane e di ottima prospettiva, cresciuto nel Settore Giovanile della Vis Pesaro, fino alla Formazione Primavera, per poi transitare ed entrare nella rosa della prima squadra della società di provenienza. "Kevin- scrive in una nota la società del Vismara- si fa apprezzare per la sua velocità sulla fascia sinistra che lui predilige, eccellente controllo di palla e visione di gioco nelle ripartenze. Nonché, ottimo colpitore di testa. Tutta la dirigenza gli dà il benvenuto e gli fa un grande in bocca al lupo per la stagione calcistica". La Pergolese ha provveduto invece a tesserare l’attaccante Simone Russo (classe 2001) in uscita dal K-Sport Montecchio Gallo con cui aveva iniziato l’anno in Eccellenza. Nella scorsa stagione il giocatore aveva vinto invece la Promozione con la Jesina. La Civitanovese (ultima in classifica in Eccellenza) è alla ricerca di 3 giocatori. In uscita dalla Jesina l’attaccante Gabriele Tittarelli. Il difensore Gabriele De Maio classe 2005 ex Monterosi e Anzio è un nuovo giocatore della Jesina.

Coppa Marche di Prima categoria. La gara 1 di mercoledì in notturna tra Marotta Mondolfo- Audax calcio Piobbico è finita 3 a 0. (2 a 0 il primo tempo). Il 5 novembre la seconda partita: Audax Calcio Piobbico- Mercatellese, la terza giornata Mercatellese- Marotta Mondolfo è ora in programma per il 26 novembre. La classifica vede al primo posto il Marotta Mondolfo con 3 punti e l’Audax Piobbico e la Mercatellese a o punti. In Coppa Marche di Seconda categoria il prossimo turno (mercoledì 29 ottobre) Vadese- Viridissima Apecchio (ore 20,30) e Isola di Fano –Arzilla (ore 14,30).

Amedeo Pisciolini