A Fossombrone l’appuntamento con i recruiter

Circa il "recruiting day" che si tiene questa mattina al municipio di Fossombrone, la società Randstad precisa quanto segue: "Il Recruiting Day (un’iniziativa della filiale Randstad di Fano) è una giornata aperta in cui Randstad (multinazionale di reclutamento di personale) offre a tutti l’opportunità di incontrare i recruiter, scoprire diverse opportunità di lavoro, fare un colloquio conoscitivo.

In buona sostanza, stamattina, dalle 9,30 alle 13,00, la filiale Randstad di Fano, con il patrocinio del Comune di Fossombrone, organizza un Recruiting Day aperto a tutta la cittadinanza presso la sala consiliare del Comune di Fossombrone (PU), in corso Garibaldi n. 8. L’iniziativa consente di incontrare i recruiter Randstad, e di scoprire le opportunità di lavoro più adatte a ciascun profilo, attraverso un colloquio conoscitivo". L’evento è gratuito. Per info e iscrizioni: Randstad: 0721 827622 mail: fano@randstad.it