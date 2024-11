A Fossombrone petizione anti smantellamento dell’ex ospedale

Resistere con la mobilitazione popolare alla strategia di smantellamento pezzo a pezzo dell’ex ospedale. È ciò che si propone il "Comitato dei cittadini che rivogliono l’ospedale". La battaglia sarà condotta con delle raccolte di firme da portare in Regione e le firme saranno portate direttamente al consigliere Baiocchi, presidente della Commissione regionale sanità.

Così il Comitato spiega la sua azione: "Di recente abbiamo saputo della volontà di chiudere il Punto di distribuzione farmaceutica e il Magazzino farmaceutico, attualmente situati nel nostro ospedale di comunità, per essere spostati presumibilmente (e incomprensibilmente) a Urbino. Fino ad oggi il Punto di distribuzione farmaceutica ha fornito medicinali salvavita a malati con particolari patologie che le farmacie non possono distribuire, mentre Il magazzino funge da punto ordinante e di distribuzione di farmaci per le strutture ospedaliere del territorio, con un bacino che arriva a Pergola e alla costa. Già a inizio anno denunciammo la questione, scongiurando temporaneamente gli effetti della decisione, vista anche la recente ristrutturazione del Deposito, che a questo punto sarebbe un ulteriore spreco di denaro pubblico. Ma chi decide si è rifatto sotto.

Tutto ciò sta accadendo nel più assoluto silenzio dell’amministrazione comunale Berloni, e fortuna che avevano dichiarato di essere attenti e costantemente presenti nel nosocomio.

Perciò abbiamo deciso di trovarci lunedì mattina al mercato di Fossombrone con un gazebo, per raccogliere le firme dei cittadini contro la chiusura e spostamento di farmacia e magazzino. Vista la deludente esperienza passata, questa volta le firme non verranno consegnate al sindaco Berloni, ma direttamente al consigliere Baiocchi, presidente della Commissione regionale sanità".

a.b.