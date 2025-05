A Fossombrone riapre i battenti la Corte Bassa

FOSSOMBRONE

Dopo 28 anni a Fossombrone riapre la Corte Bassa. L’inaugurazione (foto) del restauro è avvenuta mercoledì sera alla presenza, tra gli altri, del sindaco Massimo Berloni e del vice sindaco Michele Chiarabilli, del resto della giunta e della consigliera regionale Micaela Vitri. La Corte Bassa, assieme alla Corte Rossa, è un’antica residenza ducale. L’aggettivo "Bassa" è per distinguerla dall’altra residenza dei duchi, quella in alto sulla rocca della Cittadella (ovvero la Corte Alta). La Corte Bassa è il frutto del desiderio del duca Guidobaldo e della moglie Elisabetta Gonzaga di avere una residenza più piccola in cui poter trascorrere i soggiorni in città in modo più comodo rispetto ai grandi ambienti della Corte Alta. Ha pianta rettangolare e un cortile quadrilatero al centro. Ne sono elementi di sicuro richiamo il ballatoio-ninfeo e la cappellina del Brandani. Si tratta di un bene architettonico che risale al Cinquecento ed è sicuramente uno dei gioielli di Fossombrone.

I complesso Corte Bassa-Corte Rossa subì dei danni consistenti per il sisma del 1997. Un primo progetto di restauro risale al 2005 e fu ammesso a finanziamento per oltre 1 milione di euro con fondi per il terremoto, fondi però mai effettivamente arrivati, perché nel frattempo la Regione aveva individuato altre priorità.

Morale della favola, a causa del terremoto la Corte Bassa è stata chiusa al pubblico per 28 anni. Oggi finalmente sarà di nuovo visitabile e restituito per alcune parti alla fruizione della collettività, ciò grazie a un bando per il recupero del patrimonio culturale delle aree rurali che ha consentito di ottenere un finanziamento di 134 mila euro per il restauro.

In proposito il vice sindaco Chiarabilli ha voluto sottolineare "la professionalità e disponibilità del progettista e direttore dei lavori architetto Luca Storoni" e ringraziare gli uffici Tecnico ed Urbanistica del Comune di Fossombrone, la Soprintendenza delle Marche e la ditta Mac 3 di Urbino "che ha svolto un lavoro impeccabile", nonché la ditta Il Compasso di Michele Papi e tutte le altre imprese che hanno collaborato, "ma soprattutto gli operai comunali che hanno svolto un lavoro enorme portando via la gran mole di rifiuti che si era accumulata in quegli ambienti".

a. bia.