A Fossombrone s’accende il Natale. Tutti ad applaudire il grande albero

L’altro ieri è partito in grande spolvero il Magico Natale di Fossombrone, edizione 2024. A inaugurare il grande albero di Natale alto 14 metri, che come sempre torreggia luminoso sul corso Garibaldi, c’era una bella fetta del mondo politico locale, e non solo. Tra gli altri, in primis il sindaco Massimo Berloni e il suo vice Michele Chiarabilli, poi il deputato europeo (nonché ex sindaco di Pesaro) Matteo Ricci, Il deputato Antonio Baldelli, gli assessori regionali Francesco Baldelli e Stefano Aguzzi, il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, alcuni sindaci (o loro delegati) dei Comuni vicini. come quello di Pergola Antonio Baldelli, il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini), l’assessore Elisabetta Foschi in rappresentanza del sindaco di Urbino, il sindaco di Montefelcino Maurizio Marotesi e quello di Sant’Ippolito Andrea Cannucoli. Pieno come un uovo il corso, un bel segnale per la giornata inaugurale di questo Natale 2024/25. La serata di avvio ha visto naturalmente anche la "prima" del consueto spettacolo di neve, musica e luminarie, che è senz’altro evocativa per i grandi, ma è pensata soprattutto per la meraviglia dei più piccoli. Un gradito ritorno, quest’anno, è quello del trenino, che farà la spola su e giù per il corso e che è pensato anch’esso soprattutto per il divertimento dei bambini. Novantamila euro, questa la cifra investita per questa edizione del "Magico Natale" forsempronese.

a.b.