A Fossombrone si potrà far baldoria notturna fino all’una

La maggioranza allunga gli orari fino ai quali sarà permesso svolgere attività rumorose nel centro storico, la minoranza di Progetto Comune non ci sta. Perché – dicono – la decisione va contro una precisa presa di posizione dei residenti, che mesi fa rivolsero una petizione al sindaco in direzione contraria. Non solo, alcuni di quei residenti fecero anche denuncia ai carabinieri per alcuni schiamazzi antelucani intorno a un locale del corso Garibaldi. Sul tema così si è espressa in consiglio Gloria Mei: "L’anno scorso, sindaco, le sono state consegnate 74 firme. Decine di famiglie del centro storico le hanno fatto una circostanziata richiesta: “Che non vengano aumentati i limiti orari per i concerti eo attività di intrattenimento da parte di locali e bar, ma che vengano rispettati quelli previsti dal Regolamento Attività Rumorose vigente nel nostro comune“. Questo non per remare contro le attività che animano il centro, ma proprio per trovare un equilibrio col sereno svolgimento della vita dei residenti. E lei cosa fa? Aumenta l’orario nel regolamento comunale che questa sera la sua giunta e la minoranza di Fratelli d’Italia vi apprestate a votare. Qui però non è un problema di forma, ma di sostanza. Il limite di orario per le manifestazioni musicali delle 23 e 30 per i festivi e delle 24 per i prefestivi sarebbe stato un orario accettabile, se rispettato, ma lei viene qui in consiglio a fare il gioco delle tre carte: et voilà, aumentiamo il limite, così si rispetterà l’orario. E i limiti nel centro storico passano così alle 24 per i festivi e all’una per i prefestivi, il gioco è fatto!".

Prosegue la Mei: "Ci si dice che in questo modo “si creeranno opportunità per rivitalizzare il centro storico“, ma veramente credete che sia questa la strada? Non vi è sorto il dubbio, visti gli appelli che i cittadini vi hanno manifestato, che questo cambiamento sarà solo un altro disagio per loro? Io quell’appello l’ho portato in commissione, ma sia la sua maggioranza che i miei colleghi delle altre minoranze (Lista Londei e FDI), non avete voluto considerarlo. Sappiamo bene che, qualora non fossero rispettati orari o decibel, il Comune non sarebbe in grado di intervenire".

Morale della favola, in consiglio Progetto Comune ha votato contro la modifica del regolamento che allunga gli orari consentiti per le attività rumorose, per esempio i concerti.

a. bia.