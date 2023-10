A Fossombrone tanti eventi culturali con “Parole 2023“

Tra il 19 ottobre e il 23 marzo prossimi, tanti appuntamenti nel centro storico di Fossombrone che avranno come filo conduttore unico la parola: presentazioni di libri e incontri con gli autori, convegni e giornate tematiche, eventi musicali e, novità 2023-2024, aperitivi letterari. Presentata in Regione la rassegna artistico-culturale “Parole 2023“, appuntamento giunto alla seconda edizione. Evento legato a "un’idea di turismo e cultura che unisce l’arte, in varie forme, alla storia del territorio, all’architettura della città, alle esperienze sensoriali dell’ascolto della parola scritta, dialogica, musicata".

In programma 15 eventi, con occasioni di scoperta dei luoghi più affascinanti di Fossombrone, su tematiche come poesia, letteratura per adulti e ragazzi, sociale, il fumetto e la graphic novel, la storia della comunità, sport e ciclismo.