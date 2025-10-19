A Fossombrone una mappa a portata di app

Il Comune di Fossombrone, finanziato del bando regionale per i "Servizi digitali integrati" con il progetto "Visit Fossombrone: Viaggio Digitale tra patrimonio culturale, tradizioni, creatività e valorizzazione del commercio locale" (nella foto), è pronto a lanciare una iniziativa volta a valorizzare il proprio patrimonio culturale, naturale ed economico attraverso la tecnologia. Il cuore del progetto è la creazione di una Web App innovativa che diventerà il punto di riferimento per cittadini, turisti e operatori locali, favorendo la scoperta e la fruizione dei punti di interesse storico, artistico e commerciale di Fossombrone.

E’ stata presentata nella sede di Confcommercio, associazione con cui il Comune di Fossombrone collabora da anni per la promozione e valorizzazione turistica del territorio. "Fossombrone si conferma città molto attiva – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – grazie alle tante e interessanti progettualità dell’amministrazione comunale, con cui è sempre un piacere collaborare. Questo che presentiamo è un progetto importante sia a livello turistico che per le attività economiche. Una web app dinamica che racconta la vita di Fossombrone, offrendo servizi preziosi al turista e al visitatore".

Ha proseguito l’assessore al turismo Federica Romiti: "Grazie alla digitalizzazione, il Comune intende creare una rete di punti di interesse turistico e commerciale che arricchirà l’offerta locale e contribuirà a contrastare il fenomeno del "mordi e fuggi", incentivando il turismo di qualità e il soggiorno prolungato. La nuova piattaforma digitale si propone di mappare e promuovere in modo dinamico i luoghi di interesse, insieme alle attività economiche del territorio".

Ha seguito il progetto il dirigente del settore turismo e cultura Francesco Amadori: "In un unico contenitore tanti contenuti di vari ambiti: punti di interesse, eccellenze, aziende-attività, operatori commerciali. Il fine è quello di offrire al turista e visitatore uno strumento semplice per orientarsi nella città". Plaude all’iniziativa il presidente dell’associazione Ristoratori Fossombrone Luca Zanchetti: "Siamo contenti di questa novità. Si tratta di un’app che risulterà molto utile anche per noi operatori della ristorazione e dell’accoglienza".

A spiegare alcuni dettagli sono stati Luca Tombesi e Daniele La Monaca di Nexma. Alcuni numeri, nell’app sono presenti al momento: 79 attività, 46 punti di interesse, 6 itinerari e oltre 150 contenuti visivi. L’Amministrazione Berloni ha previsto anche l’installazione di tre totem informativi.

Luigi Diotalevi