A Francesca Astrei manca davvero il grande Van Gogh

Per “M’ama non M’ama“, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne nata a Fermignano. Oggi sarà ospite della rassegna Francesca Astrei, diplomata all’Accademia Silvio D’Amico di Roma per uno spettacolo coinvolgente e sensibile: “Mi manca Van Gogh“. Appuntamento al Museo dell’Architettura, ex Mattatoio, alle ore 21. In scena, Astrei, si esibirà con il suo monologo vincitore del premio Goldstein Under 25.

Lo spettatore potrà vedere le repliche di alcuni quadri del pittore olandese che fanno da sfondo alla storia vera che Francesca Astrei sceglie di raccontare, Michela è vittima di revenge porn e chiede aiuto e sostegno alla sua amica Tea, il cui punto di vista è scelto dall’autrice per raccontare la vicenda. Ingresso libero.

fra. pier.