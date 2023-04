A Fratte Rosa cibo e ceramica a braccetto

A Fratte Rosa è nata la Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica d’uso. E si tratta di una delle due uniche realtà di questo tipo presenti in Italia, insieme a quella di Grottaglie, in provincia di Taranto. Nella sostanza, parliamo di una sinergia tra cibo e ceramica, che unisce i maestri della terracotta frattesi con chef, ristoranti, strutture ricettive, panettieri, cantine, osterie, produttori di formaggi, di miele e altre specialità.

Con questi ultimi che utilizzeranno gli oggetti di ceramica nelle loro attività: il ristoratore per cuocere o servire determinati piatti; le cantine per offrire il vino, le strutture ricettive per determinate degustazioni e via dicendo. Già ora la neonata Comunità coinvolge oltre trenta professionisti, tra i quali, accanto ai maestri della terracotta di Fratte Rosa, figurano ristoratori e artigiani dell’enogastronomia della vallata del Cesano e anche di Fossombrone, Senigallia, Arcevia, Cingoli e di altre località marchigiane. "Gli obiettivi che ci prefiggiamo – sottolinea la promotrice e portavoce della Comunità Giovanna Baldelli – sono molto importanti e riguardano un’idea innovativa che unisce e che pensa al futuro del nostro territorio con grandi prospettive di crescita, sia per i nostri maestri ceramisti, sia per le attività che usano e useranno sempre di più questi preziosi manufatti, in una promozione reciproca delle rispettive eccellenze". Baldelli aggiunge: "La notizia ufficiale della nascita della Comunità ci è arrivata negli ultimissimi giorni, con la ratifica da parte del consiglio direttivo nazionale Slow Food. Gli obiettivi che ci prefiggiamo sono quelli di rafforzare l’integrazione tra la filiera agroalimentare e artigianale per rendere protagonisti gli artigiani, i produttori, i cuochi e le famiglie; di applicare in un territorio di antichissima tradizione di arte ceramica e ricco di argilla i valori del movimento Slow Foof: cibo buono, pulito e giusto; di promuovere l’incontro tra le tradizioni e produzioni locali diversificate; e di sviluppare iniziative volte a sensibilizzare sia i consumatori che le istituzioni verso una maggiore attenzione nei confronti delle eccellenze del territorio".

Per tutti gli aggiornamenti sulle iniziative riguardanti questa nuova e molto interessante Comunità si può consultare la relativa pagina Facebook, oppure chiamare il numero telefonico 339.8289410.

Sandro Franceschetti