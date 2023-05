A Frontino le Poste sono un caposaldo della civiltà del vivere

A Frontino, il più piccolo comune della provincia di Pesaro e Urbino, come in tante altre realtà l’ufficio postale che eroga servizi e prodotti utili alla comunità rappresenta un punto di riferimento importante. Le innovazioni tecnologiche con cui l’azienda è sempre al passo, qui sembrano lontane; non ci sono richieste per attivare nuove sim o di prenotazione attraverso app. A Frontino sopravvive l’ufficio postale di una volta, in cui il contatto umano resta l’elemento più significativo. Leonardo Gostoli (foto), ex portalettere, oggi è il direttore dell’accogliente ufficio postale: "Medico, sindaco, prete e ufficio postale rappresentano un punto di riferimento – spiega Gostoli – e non mancano le dimostrazioni di affetto: la mattina c’è sempre qualcuno che mi porta il caffè! Purtroppo, però, in questi venti anni ho anche visto passare tanti anziani che oggi non ci sono più: il segno che il tempo trascorre velocemente anche qui. Abito a Belforte ma questa è come se fosse casa mia. Con tutti ho un rapporto cordiale e di stima e non esagero se dico che i clienti sono i miei clienti: quando non ci sono mi aspettano per fare le operazioni più importanti e questa fiducia mi lusinga".

Se gli chiediamo se tutto questo non è gli è troppo stretto, risponde sorridendo: "A volte devo ammettere che mi manca condividere l’attività lavorativa con un collega, ma allo stesso tempo lavorare da solo mi responsabilizza maggiormente del mio ruolo". Frontino è per popolazione il più piccolo comune della provincia di Pesaro e Urbino, perla del Montefeltro, che dal 2014 fa parte dei Borghi più Belli ricevendo, tra l’altro, la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Oggi conta circa 300 abitanti, che animano le vie di questo borgo fuori dal tempo, senza lasciarsi tentare dal richiamo delle città.

Amedeo Pisciolini