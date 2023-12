A Frontino una nuova struttura per minori

Il Gruppo Atena aprirà una nuova struttura per minori a Frontino nel monastero di San Girolamo. L’annuncio è stato dato nell’annuale riunione plenaria del Gruppo, tradizionale incontro prenatalizio che da trent’anni si occupa di salute mentale e accoglienza per persone in difficoltà. L’occasione è stata propizia anche per fare il punto sulla situazione aziendale, in costante crescita nonostante i forti rincari dell’ultimo anno e i tardivi adeguamenti delle tariffe. La serata, presentata da Tiziano Busca, è culminata con le premiazioni dei dipendenti più meritevoli, distinti per il loro attaccamento all’azienda, per la fiducia guadagnata in anni di servizio, persone e professionisti che da anni sono a fianco dell’amministratore Ferruccio Giovanetti. I riconoscimenti sono andati a Francesca Angelini, Cinzia Baldacci, Cristiana Baglioni, Fatmire Shehi e Michael Fountrey, premiati con delle stampe della Stamperia d’Arte Ca’ Virginio di Carla Luminati. A concludere la serata il poeta Umberto Piersanti che ha premiato per conto del Gruppo Atena il giornalista Giovanni Lani, testimone del territorio del Montefeltro e Urbino, che ha raccontato gli sviluppi della compagnia teatrale di pazienti guidata da Carlo Simoni in un apprezzato film documentario dal titolo “Pazzi di Teatro“.

a. a.