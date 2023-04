A fuoco il locale caldaia della casa di Umberto Eco

Paura ieri per la casa della famiglia di Umberto Eco che si trova a Monte Cerignone. Intorno alle 12 è divampato un incendio nel locale caldaie per un probabile corto circuito. Il fumo e le fiamme sono state viste dal custode che ha chiamato i vigili del fuoco. E’ intervenuta sul posto la squadra di Macerata Feltria che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’ambiente interessato dall’incendio. Si è accertato che i collegamenti si sono come liquefatti. Si sono precipitati da Roma alcuni familiari dello scrittore per sincerarsi sui danni. La casa della famiglia Eco è un ex convento ristrutturato che un tempo ospitava una parte della sconfinata libreria di Umberto Eco morto nel 2016 all’età di 84 anni.