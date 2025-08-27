Fuga dall'ateneo
Cronaca
CronacaA fuoco il tetto, famiglie evacuate
27 ago 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
A fuoco il tetto, famiglie evacuate

Acqualagna: incendio ai pannelli solari in una casa di via dell’Artigianato, pompieri e Comune all’opera .

Acqualagna: incendio ai pannelli solari in una casa di via dell’Artigianato, pompieri e Comune all’opera .

Acqualagna: incendio ai pannelli solari in una casa di via dell’Artigianato, pompieri e Comune all’opera .

Ieri in via dell’Artigianato un incendio ha devastato una casa a due piani abitata da una famiglia di origine cinese. I proprietari sono invece residenti a Fossombrone. Le fiamme sarebbero partite dai pannelli fotovoltaici installati sulla copertura. In pochi istanti il rogo si è propagato alla struttura in legno ventilata: il sistema costruttivo, con l’intercapedine d’aria tra solaio e tetto, ha fatto da "autostrada" al fuoco, che si è allargato fino a divorare l’appartamento sottostante, distrutto quasi completamente. Al momento dell’allarme, scattato poco dopo le 10, i residenti erano già usciti dall’abitazione. Nessuno, fortunatamente, ha riportato ferite o intossicazioni. All’interno, però, i vigili del fuoco hanno trovato una gran quantità di oggetti e materiali accatastati, circostanza che ha reso più complesso l’intervento e alimentato ulteriormente il rogo. Il tetto è andato distrutto, parte della copertura ha ceduto e le fiamme hanno lasciato dietro di sé una scena di devastazione. Una colonna di fumo nero ha richiamato decine di curiosi. Sul posto stanno ancora operando otto mezzi e tredici operatori dei distaccamenti di Cagli, Pesaro e Urbino, con il supporto dell’autoscala per raggiungere la parte alta dell’edificio. Le squadre sono state impegnate fino alla tarda serata nello spegnimento degli ultimi focolai e nella messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche il Nucleo NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) del Comando di Ancona. "Il Comune ha attivato la protezione civile per dare conforto e generi di prima necessità a circa venti sfollati di diverse nazionalità (cinesi e nord africani) – ha commentato il sindaco Pier Luigi Grassi –. Stiamo allestendo un’accoglienza d’emergenza presso il palazzetto dello sport".

ant. mar.

IncendioProtezione Civile